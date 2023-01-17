Вбитого нардепа-колаборанта Ковальова планують позбавити мандата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Тож в Раді буде вже новий мінімум - 410 нардепів", - додав Железняк.

Железняк зазначив, що його скоро юридично позбавлять мандату.

"Від голови парламенту дізнався, що ВРУ вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-колаборанта Ковальова", - йдеться у повідомленні.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він обійняв посаду "заступника голови" в незаконно створеному Росією "уряді Херсонської області".

Пізніше суд заарештував майно колаборанта, а на телеканалі депутата провели обшуки. Також правоохоронці встановлювали, чи причетний Ковальов до незаконного вивозу українського зерна і солі в РФ.

Вже у серпні Слідчий комітет Росії підтвердив смерть депутата-колаборанта Олексія Ковальова. Зрадник загинув внаслідок вогнепального поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.