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Рада имеет подтверждение, что нардеп-коллаборант Ковалев мертв, - Стефанчук

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Украина, Вторник 17 января 2023 16:18
Рада имеет подтверждение, что нардеп-коллаборант Ковалев мертв, - Стефанчук Фото: Алексей Ковалев (facebook_com)
Автор: Дмитрий Браславский

Верховная рада имеет документальные подтверждения, что нардеп-коллаборант Алексей Ковалев мертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы получили копию свидетельства о смерти предателя Ковалева и уже передали эти материалы в соответствующие органы", - говорится в заявлении.

Стефанчук отметил, что скоро Верховная рада лишится еще одного народного депутата.

Ковалев после захвата Херсонской области не уехал и начал сотрудничать с оккупантами. Он вступил в должность "замглавы" в незаконно созданном Россией "правительстве Херсонской области".

Позже суд арестовал имущество коллаборанта, а на телеканале депутата провели обыски. Также правоохранители устанавливали, причастен ли Ковалев к незаконному вывозу украинского зерна и соли в РФ.

Уже в августе Следственный комитет России подтвердил смерть депутата-коллаборанта Алексея Ковалева. Предатель погиб в результате огнестрельного ранения.

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