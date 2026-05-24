Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У вбиральні ТЦК в Тернополі знайшли мертвим чоловіка: поліція підозрює самогубство

13:31 24.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про перші попередні висновки слідчих та поліції?
aimg Марія Науменко
Фото: військовий квиток (zoda.gov.ua)

У Тернополі в одному з територіальних центрів комплектування виявили тіло 46-річного чоловіка. Поліція розслідує обставини його смерті.

За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло до Тернопільського районного управління поліції у суботу, 23 травня.

Тіло чоловіка виявили у приміщенні вбиральні одного з ТЦК.

Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя.

У поліції повідомили, що цього ж дня чоловіка доставили до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних.

За попередньою інформацією слідства, чоловік зайшов до вбиральні та вчинив самогубство з використанням вогнепальної зброї.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою позначкою "самогубство".

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

Інциденти з ТЦК

Нагадаємо, останнім часом в Україні сталося кілька резонансних інцидентів у територіальних центрах комплектування.

Зокрема, у Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії помер чоловік, якого перед тим зупинила група оповіщення для перевірки військово-облікових документів. Після цього у ТЦК призначили службове розслідування.

Ще один випадок стався у Кривому Розі, де мобілізований чоловік помер у приміщенні ТЦК після доставки правоохоронцями через порушення правил військового обліку. За попередніми даними, причиною смерті могла бути серцева недостатність.

Також подібний інцидент раніше зафіксували в Одеській області. У Білгород-Дністровському районному ТЦК помер військовозобов’язаний, якого доставили для уточнення військово-облікових даних.

