В туалете ТЦК в Тернополе нашли мертвым мужчину: полиция подозревает самоубийство

В Тернополе в одном из территориальных центров комплектования обнаружили тело 46-летнего мужчины. Полиция расследует обстоятельства его смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Тернопольской области.
По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в Тернопольское районное управление полиции в субботу, 23 мая.
Тело мужчины обнаружили в помещении уборной одного из ТЦК.
Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя.
В полиции сообщили, что в этот же день мужчину доставили в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных.
По предварительной информации следствия, мужчина зашел в туалет и совершил самоубийство с использованием огнестрельного оружия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "самоубийство".
Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Напомним, в последнее время в Украине произошло несколько резонансных инцидентов в территориальных центрах комплектования.
В частности, в Днепре во время прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина, которого перед тем остановила группа оповещения для проверки военно-учетных документов. После этого в ТЦК назначили служебное расследование.
Еще один случай произошел в Кривом Роге, где мобилизованный мужчина умер в помещении ТЦК после доставки правоохранителями из-за нарушения правил воинского учета. По предварительным данным, причиной смерти могла быть сердечная недостаточность.
Также подобный инцидент ранее зафиксировали в Одесской области. В Белгород-Днестровском районном ТЦК умер военнообязанный, которого доставили для уточнения военно-учетных данных.