Вбачає політичне переслідування. Трамп просить президента Ізраїлю помилувати Нетаньягу

Президент США у своєму листі нагадав про завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС, а також наголосив на рішучості Нетаньягу.

Трамп написав, що "абсолютно поважає незалежність ізраїльської системи правосуддя", але при цьому назвав "політичним, необґрунтованим переслідуванням" обвинувачення проти Нетаньягу в корупції.

"Тепер, коли ми досягли цих безпрецедентних успіхів і тримаємо ХАМАС під контролем, настав час дозволити Бібі об'єднати Ізраїль, помилувавши його й поклавши край цій законній війні раз і назавжди", - зазначив президент США.

Судовий процес над Нетаньягу наразі триває. Ізраїльського прем'єра звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою у трьох справах, пов'язаних з обвинуваченнями в корупції.

У резиденції президента Ізраїлю відповіли, що Герцог з повагою ставиться до Трампа, проте "будь-хто, хто просить про помилування, має подати офіційне прохання відповідно до встановлених процедур". Наразі Нетаньягу чи хтось з його родичів цього не зробили.