Видит политическое преследование. Трамп просит президента Израиля помиловать Нетаньяху

Президент США в своем письме напомнил о завершении войны между Израилем и ХАМАС, а также отметил решимость Нетаньяху.

Трамп написал, что "абсолютно уважает независимость израильской системы правосудия", но при этом назвал "политическим, необоснованным преследованием" обвинения против Нетаньяху в коррупции.

"Теперь, когда мы достигли этих беспрецедентных успехов и держим ХАМАС под контролем, пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой законной войне раз и навсегда", - отметил президент США.

Судебный процесс над Нетаньяху сейчас продолжается. Израильского премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в трех делах, связанных с обвинениями в коррупции.

В резиденции президента Израиля ответили, что Герцог с уважением относится к Трампу, однако "любой, кто просит о помиловании, должен подать официальную просьбу в соответствии с установленными процедурами". Пока Нетаньяху или кто-то из его родственников этого не сделали.