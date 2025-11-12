Видит политическое преследование. Трамп просит президента Израиля помиловать Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп направил письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором попросил помиловать премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, которого судят за коррупцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Президент США в своем письме напомнил о завершении войны между Израилем и ХАМАС, а также отметил решимость Нетаньяху.
Трамп написал, что "абсолютно уважает независимость израильской системы правосудия", но при этом назвал "политическим, необоснованным преследованием" обвинения против Нетаньяху в коррупции.
"Теперь, когда мы достигли этих беспрецедентных успехов и держим ХАМАС под контролем, пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой законной войне раз и навсегда", - отметил президент США.
Судебный процесс над Нетаньяху сейчас продолжается. Израильского премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в трех делах, связанных с обвинениями в коррупции.
В резиденции президента Израиля ответили, что Герцог с уважением относится к Трампу, однако "любой, кто просит о помиловании, должен подать официальную просьбу в соответствии с установленными процедурами". Пока Нетаньяху или кто-то из его родственников этого не сделали.
Напомним, генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, среди которых и премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Их обвиняют в "геноциде" и "преступлениях против человечности" в секторе Газа.
Ранее Нетаньяху заявил, что намерен снова участвовать в выборах и бороться за новый мандат на посту главы правительства. Выборы в Израиле запланированы на октябрь 2026 года.