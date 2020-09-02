Есть важное уточнение: в ТКГ объяснили заявление Фокина об амнистии боевиков

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин объяснил свое заявление об амнистии боевиков. Он считает, что амнистия не должна распространяться на всех.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал участник украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, Фокин в личном разговоре с ним уточнил, что амнистия не должна распространяться на тех, "у кого руки в крови". Гармаш добавил, что средства массовой информации могли извратить смысл заявления Фокина.

"Он просто показал мне текст интервью, которое он согласовал. Там есть большие отличия от того, что мы все видели. То есть там он говорит об амнистии, но дальше идет поправка, которой, по-моему, в тексте интервью не было - "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Это очень важное уточнение", - отметил журналист.

Напомним, недавно Фокин дал интервью украинскому изданию "Страна". В опубликованном интервью содержалось заявление Фокина о необходимости проведения общей амнистии боевиков для урегулирования ситуации на Донбассе.

На это заявление отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков и назвал слова Фокина такими, что не отвечают национальным интересам.

В Офисе президента подчеркивали, что заявления Фокина не отражают официальной позиции Украины по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сам Фокин в эфире украинского телеканала заявил, что критика его слов свидетельствует о том, что они "попали туда, куда надо".