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Фокина вызвали на заседание комитета Рады

Киев, Среда 02 сентября 2020 20:05
Фокина вызвали на заседание комитета Рады
Фото: Витольд Фокин (obozrevatel com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил вызвать члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти. Комитет поддержал его предложение и назначил внеочередное заседание.

Об этом нардеп написал в своем официальном Telegram-канале.

Качура пояснил, что Фокина необходимо пригласить на заседание комитета для получения объяснений относительно его последних заявлений в СМИ и выработки общей позиции украинской делегации в ТКГ в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Встреча должна состояться уже на следующей неделе", - добавил он.

Напомним, недавно Фокин в интервью одному украинскому изданию заявил, что выполнение минских договоренностей, в частности пункта об особом статусе Донбасса, является единственным путем для мирного урегулирования. Кроме того, Фокин предложил объявить всеобщую амнистию.

Сегодня украинская делегация в ТКГ на заседании в Киеве должна была обсудить "спорные вопросы", которые возникли после заявлений Фокина.

Отметим, РБК-Украина объясняло, что означают недавние заявления Фокина по Донбассу.

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