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У Зеленского отреагировали на заявление Фокина об амнистии боевикам

Киев, Понедельник 31 августа 2020 14:26
У Зеленского отреагировали на заявление Фокина об амнистии боевикам
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ермак отметил, что позиция Фокина отражает положение первых и вторых минских договоренностей.

"Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины", - заявил он.

Он добавил, что предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.

Также Арсен Аваков считает заявление Фокина об амнистии боевикам таким, что не отвечает национальным интересам.

Напомним, Дмитрий Разумков раскритиковал предложение Фокина по амнистии боевиков ОРДЛО.

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Новости Украины амнистияАндрей ЕрмакОфис президента
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