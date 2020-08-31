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Аваков назвал заявление Фокина об амнистии боевикам провокационным

Киев, Понедельник 31 августа 2020 10:54
Аваков назвал заявление Фокина об амнистии боевикам провокационным
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявление первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии боевикам таким, что не отвечает национальным интересам. Министр также считает это заявление спекулятивным.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам министра, ни один украинский солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций.

"Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил он.

Как известно, Фокин в интервью одному из украинских изданий заявил, что Украина должна предоставить Донбассу особый статус.

"И с той, и с той стороны были совершены много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса ", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Фокин в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе будет отвечать за коммуникацию с гражданским обществом оккупированного Донбасса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кравчук и Фокин - это правильный дипломатический баланс в переговорах по Донбассу.

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Новости Украины боевикиамнистияАрсен Аваков
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