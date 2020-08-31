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Фокин отреагировал на критику его заявлений по Донбассу

Киев, Понедельник 31 августа 2020 20:33
Фокин отреагировал на критику его заявлений по Донбассу
Фото: Витольд Фокин (скриншот видео)
Автор: Максим Зайченко

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин ответил на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса. Также он говорил о полной амнистии боевиков.

Комментарий у Фокина взял "5 канал".

"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал он.

По словам Фокина, он доволен реакцией на свои слова и прибавил, что якобы "цитировал положение Минских договоренностей".

Он думает, что во власти его критикуют из-за связи с "предшественниками", а в провластных структурах есть "засланные казачки".

Напомним, Фокин в интервью изданию "Страна" заявил следующее: "Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявления Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Кроме этого, министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявление Фокина об амнистии боевикам таким, что не отвечает национальным интересам.

Отметим, глава Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал предложение Фокина по амнистии боевиков ОРДЛО.

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