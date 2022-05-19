Так же важно, как оружие. Шмыгаль призвал G7 оказать финансовую поддержку Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль переговорил с министрами финансов G7. Призвал их оказать финансовую помощь нашей стране для оперативных нужд бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

Во время встречи, министр отметил, что сегодня Россия воюет не только против Украины, а против всего цивилизованного мира.

"Попытка врага вызвать продовольственный, миграционный, энергетический кризис скажется на благосостоянии сотни стран. Об этом свидетельствуют и данные Международного валютного фонда. Глобальный рост замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах", - отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что победа Украины будет общей победой для всего мира. Он призвал министров оказать нашей стране срочную финансовую поддержку для оперативных нужд бюджета.

"Для нас это так же важно, как и оружие",- заявил премьер.

Фото: Шмыгаль призвал G7 оказать финансовую поддержку Украине (Denys_Smyhal)