Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине в размере 500 млн евро
Главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Средства будут израсходованы на военную технику.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина.
Боррель рассказал, что ЕС передаст 500 миллионов евро Украине на военные нужды. На эти деньги будет закуплена бронетехника, танки, тяжелая артиллерия и боеприпасы.
При этом он отметил, что общая финансовая помощь Украине от Евросоюза достигла 2 миллиардов евро.
Напомним, сегодня, 16 мая, послы ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России. Дипломаты не сумели договориться.
Также мы писали, что министры финансов Группы семи промышленно развитых стран (G7) намерены договориться о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере около 30 миллиардов евро.
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