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Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине в размере 500 млн евро

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Брюссель, Понедельник 16 мая 2022 21:47
Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине в размере 500 млн евро Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Главы МИД стран ЕС поддержали предоставление Украине помощи в размере 500 миллионов евро. Средства будут израсходованы на военную технику.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина.

Боррель рассказал, что ЕС передаст 500 миллионов евро Украине на военные нужды. На эти деньги будет закуплена бронетехника, танки, тяжелая артиллерия и боеприпасы.

При этом он отметил, что общая финансовая помощь Украине от Евросоюза достигла 2 миллиардов евро.

Напомним, сегодня, 16 мая, послы ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России. Дипломаты не сумели договориться.

Также мы писали, что министры финансов Группы семи промышленно развитых стран (G7) намерены договориться о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере около 30 миллиардов евро.

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