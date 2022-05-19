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Так само важливо, як зброя. Шмигаль закликав G7 надати фінансову підтримку Україні

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Четвер 19 травня 2022 17:34
Так само важливо, як зброя. Шмигаль закликав G7 надати фінансову підтримку Україні Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив з міністрами фінансів G7. Закликав їх надати фінансову допомогу нашій країні для оперативних потреб бюджету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Шмигаля.

Під час зустрічі, міністр наголосив на тому, що сьогодні Росія воює не лише проти України, а проти усього цивілізованого світу.

"Намагання ворога спричинити продовольчу, міграційну, енергетичну кризи позначиться на добробуті сотні країн. Про це свідчать і дані Міжнародного валютного фонду. Глобальне зростання сповільниться приблизно з 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках", - відзначив прем’єр.

Шмигаль зауважив, що перемога України буде спільною перемогою для усього світу. Він закликав міністрів надати нашій країні термінову фінансову підтримку для оперативних потреб бюджету.

"Для нас це так само важливо, як і зброя", - відзначив прем’єр.

Фото: Шмигаль закликав G7 надати фінансову підтримку Україні (Denys_Smyhal)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голови МЗС країн ЄС підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро, які будуть витрачені на військову техніку.

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