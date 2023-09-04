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Без важливого меседжу. Ердоган говорив із Путіним про зерновий коридор, але безрезультатно

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (коллаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що обговорив з російським президентом Володимиром Путіним "зерновий коридор".

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час пресконференції по результатах зустрічі з Володимиром Путіним.

Як заявив Ердоган, "зерновий коридор" зіграв важливу роль у тому, щоб запобігти продовольчій кризі. При цьому турецький лідер сказав, що Анкара готова взяти на себе посередництво у питанні його відновлення з Україною.

Водночас російський диктатор Путін заявив, що Україна нібито "відправила на смітник" мирні домовленості, досягнуті за посередництва Туреччини.

Варто зауважити, що раніше Ердоган анонсував "дуже важливе" повідомлення щодо "зернової угоди", яке мав зробити після зустрічі з Путіним.

"Ми знаємо, що за посередництва президента Туреччини були досягнуті домовленості, були проекти документів узгоджені між російською та українською делегацією, але потім Україна відправила їх на смітник. До цього ніхто не повертається. Ми чуємо про якісь нові ініціативи, але це не те, що коли-небудь з нами обговорювалося. Тому ми нічого нового не сприймаємо", - сказав Путін.

Він заявив, що РФ не відмовляється від посередництва Китаю, Туреччини та країн Африки.

Зустріч Ердогана та Путіна у Сочі

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, у Сочі пройшла зустріч президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорили, зокрема, відновлення "зернової угоди".

Також повідомлялося, що Ердоган під час зустрічі з Путіним у Сочі запропонує посередництво у мирних переговорах з Україною.

Вихід Росії із зернової угоди

У липня Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як відомо, 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно після припинення "зернової угоди", а 26 серпня - ще одне.

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