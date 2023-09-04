Ердоган запропонує Путіну посередництво у мирних переговорах з Україною, - турецькі ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі запропонує посередництво у мирних переговорах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Milliyet .

Як зазначає видання, однією з тем сьогоднішньої зустрічі стане початок "справедливих мирних переговорів" щодо російсько-української війни.

У ході зустрічі президент Ердоган заявить, що наслідки війни, яка триває вже півтора роки, зросли в геометричній прогресії, і що нібито за справедливого миру не може бути переможця і того, хто програв у війні.

Наголосивши на важливості встановлення міцного миру та стабільності в регіоні, Ердоган передасть, що він готовий взяти на себе роль посередника та надати всі види підтримки, включаючи проведення прямих переговорів, для забезпечення міцного миру між ворогуючими сторонами.

Зерновий коридор

За даними видання, в результаті човникової дипломатії, що проводиться між Росією, Україною, ООН та країнами ЄС, було досягнуто прогресу щодо розбіжностей і підготовлено новий пакет пропозицій щодо зернової угоди для подання Путіну.

Пакет пропозицій включає формули подолання платіжних і страхових бар'єрів, що виникли при експорті російського зерна і добрив через введені санкції. Якщо Путін прийме новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову запрацює. Під час зустрічі Ердоган наголосить на важливості відродження Чорноморської зернової ініціативи як для світової продовольчої безпеки, так і для стабільності та миру на Чорному морі.

Енергетика

Під час зустрічі зокрема обговорюватимуться формули транспортування російського газу до Європи через Туреччину. Раніше Путін висував пропозицію щодо будівництва центру природного газу в Туреччині. За його словами, Москва хоче створити електронну платформу для продажу газу у Туреччині.

Ставлення громадян до мирних переговорів

Нагадаємо, у серпні 2023 року абсолютна більшість українців продовжує демонструвати неготовність до компромісів з агресором для припинення війни. На територіальні поступки Москві заради припинення війни готові піти менш як 5% українців.

Відносна більшість, 42% українців, вважають, що якщо агресор посилить ракетний обстріл українських міст, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, Україна все одно має продовжувати воювати, незважаючи ні на що. Ще 21% респондентів хотів би спробувати заморозити конфлікт, але не йти на поступки Росії. Ще 23% опитаних вважають, що в такому разі слід розпочати переговори з агресором щодо припинення війни.

Підтримка росіянами мирних переговорів з Україною зросла після невдалого заколоту, очолюваного лідером найманців "Вагнера" Євгеном Пригожиним. У червні частка респондентів, які підтримують переговори, збільшилась на 8% до 53%.