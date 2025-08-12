UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

"Важливо, щоб Трамп прислухався": Голова МЗС Німеччини про позицію ЄС щодо України

Фото: голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Владислава Ткаченко

Після зустрічі з європейськими колегами міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС діє спільно та готується впливати на рішення Вашингтона і Москви щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Вадефуля, у середу відбудеться серія онлайн-зустрічей за ініціативою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

В участі братимуть лідери Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, а також генеральний секретарь НАТО, високопосадовці ЄС, президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський.

"Важливо , щоб Трамп прислухався до голосу Європи , і добре, що Німеччина дає про себе знати", - наголосив Вадефуль.

Він додав, що спільна позиція європейських країн дає їм вагу на світовій арені.

Міністр підкреслив, що європейці наполягають на припиненні вогню перед початком будь-яких переговорів щодо майбутнього України.

П'ятничний саміт він назвав "початком" обговорення умов для мирних переговорів.

"Сам факт того, що Україна зараз готова обговорювати статус-кво, вже є поступкою, оскільки Росія окупує українську територію, порушуючи міжнародне право" - пояснив Вадефуль.

Він також наголосив, що рішення про долю України має приймати виключно Київ. 

Вадефуль визнав можливість поступок з боку України у майбутній мирній угоді, проте підкреслив, що наразі йдеться про створення "справедливих умов для переговорів".

На його думку, майбутнє України тісно пов’язане з європейською безпекою, тому лідери ЄС не залишаться осторонь, поки вирішення цього питання відбувається без них.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.

У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.

ЄвросоюзРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаЗустріч Трампа та Путіна