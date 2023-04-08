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Важливо посилити покарання за обхід санкцій проти РФ, – віце-канцлер Німеччини

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Берлін, Субота 08 квітня 2023 07:55
Важливо посилити покарання за обхід санкцій проти РФ, – віце-канцлер Німеччини Фото: Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дуже важливо країнам ЄС посилити заходи проти обходу антиросійських санкцій, Данія є взірцем для наслідування цього питання.

Про це заявив віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hamburger Abendblatt.

"Обхід санкцій неприпустимий. Тому ми повинні зайнятися цим питанням набагато енергійніше і рішучіше", - заявив міністр економіки Німеччини.

За його словами, у Данії митниця ретельно досліджує торгові потоки та митні дані щодо невідповідностей.

"Коли такі невідповідності виникають, наприклад, велика кількість певних товарів, які раніше відправлялися до Росії, тепер раптом мають бути доставлені приблизно в такій же кількості до третьої країни, це привід задуматися", - підкреслив Хабек.

Нагадаємо, що Польща та країни Балтії запропонували Європейському союзу включити до 11-го санкційного пакету обмеження з атомної енергетики Росії.

Також раніше президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що наступний пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій та усунення лазівок.

Тим часом у Польщі розраховують, що Європейський союз може запровадити наступний, 11-й, пакет санкцій проти Росії вже протягом наступних двох місяців.

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