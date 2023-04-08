Важливо посилити покарання за обхід санкцій проти РФ, – віце-канцлер Німеччини

Дуже важливо країнам ЄС посилити заходи проти обходу антиросійських санкцій, Данія є взірцем для наслідування цього питання.

Про це заявив віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hamburger Abendblatt .

"Коли такі невідповідності виникають, наприклад, велика кількість певних товарів, які раніше відправлялися до Росії, тепер раптом мають бути доставлені приблизно в такій же кількості до третьої країни, це привід задуматися", - підкреслив Хабек.

За його словами, у Данії митниця ретельно досліджує торгові потоки та митні дані щодо невідповідностей.

"Обхід санкцій неприпустимий. Тому ми повинні зайнятися цим питанням набагато енергійніше і рішучіше", - заявив міністр економіки Німеччини.

Нагадаємо, що Польща та країни Балтії запропонували Європейському союзу включити до 11-го санкційного пакету обмеження з атомної енергетики Росії.

Також раніше президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що наступний пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій та усунення лазівок.

Тим часом у Польщі розраховують, що Європейський союз може запровадити наступний, 11-й, пакет санкцій проти Росії вже протягом наступних двох місяців.

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