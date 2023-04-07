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Польща та країни Балтії запропонували ЄС включити до нового пакету санкцій атомну енергетику РФ

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П'ятниця 07 квітня 2023 17:33
Польща та країни Балтії запропонували ЄС включити до нового пакету санкцій атомну енергетику РФ Фото: Польща та країни Балтії запропонували ЄС включити до нового пакету санкцій атомну енергетику РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща та країни Балтії запропонували Європейському союзу включити до 11-го санкційного пакету обмеження з атомної енергетики Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram .

"Санкції проти атомної енергетики РФ - це саме те, що потрібно. Вітаю пропозицію Польщі та країн Балтії включити в 11 санкційний пакет ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії", - заявив він.

Єрмак підкреслив, що для росіян готується "багато неприємностей".

"Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака зараз завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти РФ 2.0". Для росіян готуємо багато неприємностей", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що наступний пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій та усунення лазівок.

Тим часом у Польщі розраховують, що Європейський союз може запровадити наступний, 11-й, пакет санкцій проти Росії вже протягом наступних двох місяців.

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