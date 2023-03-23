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У Єврокомісії зробили заяву про 11 пакет санкцій проти Росії, - журналіст

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Четвер 23 березня 2023 23:41
У Єврокомісії зробили заяву про 11 пакет санкцій проти Росії, - журналіст Фото: Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Європейському Союзі зробили заяву щодо нового пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За словами журналісти, відповідну інформацію оприлюднила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вона говорила про 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який в основному стосуватиметься боротьби з обходом уже введених обмежувальних заходів", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, 21 березня Велика Британія посилила санкції проти Росії та поширила заборону надання трастових послуг особам, які вже перебувають під обмеженнями.

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