У Єврокомісії зробили заяву про 11 пакет санкцій проти Росії, - журналіст

У Європейському Союзі зробили заяву щодо нового пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Вона говорила про 11-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який в основному стосуватиметься боротьби з обходом уже введених обмежувальних заходів", - додав Йозвяк.

Нагадаємо, 21 березня Велика Британія посилила санкції проти Росії та поширила заборону надання трастових послуг особам, які вже перебувають під обмеженнями.

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