Моравецький назвав ймовірні терміни прийняття 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Європейський союз може запровадити наступний, 11-й, пакет санкцій проти Росії вже протягом наступних двох місяців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в інтерв’ю RMF FM.
Моравецький наголосив на важливості запровадження нових санкцій проти Росії. Водночас не менш важливим є й ущільнення обмежень, які були прийняті раніше.
За словами прем'єра, Польща, зі свого боку, намагається вказувати Єврокомісії на прогалини в санкціях, якими користується Росія й водночас займає місце серед країн, які режисують нові обмеження проти ворога.
Відповідаючи на запитання, коли буде прийнято 11-й пакет санкцій, прем’єр висловив сподівання, що "впродовж найближчих двох місяців". Моравецький визнав, що в Брюсселі є "менше бажання щодо чергових санкцій" через "втому матеріалу".
"Тому завданням Польщі є переконати європейських партнерів: те, що діється в Україні, є абсолютно неприпустимим, що ми живемо в ключовий історичний момент і повинні відповідним чином реагувати", - наголосив Моравецький.
Прем’єр висловив сподівання, що Єврокомісія серйозно підійде до питання щодо санкцій проти близько 150 російських пропагандистів, які ширять ненависть проти України. Також важливими є обмеження через викрадення Росією українських дітей. Останній фактор може бути "каталізатором" для країн, які вагаються щодо необхідності запровадження обмеження.
"Це настільки брутальне явище (викрадення дітей - ред.), що ми повинні відреагувати як ЄС", - наголосив прем’єр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав переглянути можливості Росії обходити санкції.
Тим часом ЄС планує запровадити санкції проти країн, які допомагають РФ купувати пральні машини та старі автомобілі для ремонту підбитих на фронті танків.
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