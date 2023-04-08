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Важно ужесточить наказание за обход санкций против РФ, - вице-канцлер Германии

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Берлин, Суббота 08 апреля 2023 07:55
Важно ужесточить наказание за обход санкций против РФ, - вице-канцлер Германии Фото: Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Очень важно странам ЕС ужесточить меры против обхода антироссийских санкций, Дания является образцом для подражания в этом вопросе.

Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hamburger Abendblatt.

"Обход санкций недопустим. Поэтому мы должны заняться этим вопросом гораздо энергичнее и решительнее", - заявил министр экономики Германии.

По его словам, в Дании таможня тщательно исследует торговые потоки и таможенные данные на предмет несоответствий.

"Когда такие несоответствия возникают, например, большое количество определенных товаров, которые раньше отправлялись в Россию, теперь вдруг должны быть доставлены в примерно таком же количестве в третью страну, это повод задуматься",- подчеркнул Хабек.

Напомним, что Польша и страны Балтии предложили Европейскому союзу включить в 11-й санкционный пакет ограничения по атомной энергетике России.

Также ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазеек.

Между тем, в Польше рассчитывают, что Европейский союз может ввести следующий, 11-й, пакет санкций против России уже в течение следующих двух месяцев.

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