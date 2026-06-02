"Важливо було не зламатися": підполковник ГУР пробіг 10 км у Чикаго після заміни суглоба

Українські військовослужбовці та ветерани Сил Оборони взяли участь у масштабному меморіальному забігу "Солджер Філд 10" (Soldier Field 10), який щорічно проходить у Чикаго (США). Серед учасників був підполковник Головного управління розвідки МОУ Андрій Савенко.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Факти ICTV.
У Чикаго відбувся один із найвідоміших меморіальних забігів США - "Солджер Філд 10". Цього року до масштабного заходу долучилися 8 тисяч учасників, які долали дві дистанції на вибір: 10 кілометрів та 10 миль. У такий спосіб у Штатах традиційно вшановують пам'ять американських військових з нагоди Дня Пам'яті.
Вже традиційно участь у події взяли українські військовослужбовці та ветерани з різних підрозділів Сил Оборони України. Своїм досвідом підготовки та участю у забігу після надскладного поранення поділився підполковник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Савенко.
"Я вперше беру участь у забігу "Солджер Філд 10". Для мене це був не просто спортивний заход, а можливість перевірити себе, свої сили і витривалість після цього, що довелося пройти", - розповів Савенко.
Андрій Савенко - професійний спортсмен у минулому, чемпіон світу з рукопашного бою та бойового джиу-джитсу. На захист України він став ще у 2014 році, розпочавши шлях у Десантно-штурмових військах. Згодом у складі спецпризначенців ГУР виконував численні завдання на лінії фронту та у ворожому тилу.
Після важкого поранення та операції з ендопротезування кульшового суглоба офіцер практично заново вчився ходити. За його словами, саме спорт став головним інструментом відновлення - вже минулої осені Савенко знову став чемпіоном світу у категорії до 80 кілограмів.
"Я вирішив взяти участь у забігу, бо спорт завжди відігравав ключову роль у моєму житті. У минулому я професійно займався спортом. Я є чемппіоном світу з рукопашного бою. Після ппоранення було важливо не зламатися, а продовжувати рух далі", - додає підполковник ГУР.
Щоб вийти на старт у США, Андрію довелося пройти спеціальну та виснажливу підготовку, хоча медики радили йому взагалі забути про великі дистанції.
"Підготовка була не простою, вона потребувала постійних навантажень, дисципліни. Поступово підвищуючи силові навантаження, працюючи з лікарями, реабілітологами, тренерами, крок за кроком ми йшли до цієї цілі", - ділиться військовий.
Разом із побратимами Савенко успішно подолав дистанцію у 10 кілометрів. Він зізнається, що забіг дався неймовірно важко через фізичні обмеження.
"Для мене було головне, пройти дистанцію, не зупинятись, перетнути фініш, попри труднощі. Ці 10 км мені далися дуже важко. Крайні 2 км кожні 100 м я запитував, скільки залишилось", - каже розвідник.
За словами підполковника, долати важкі кілометри допомагала надзвичайна атмосфера та солідарність американців на всьому маршруті забігу.
"Відчувалося, що американці патріотично налаштовані і неймовірно добре ставилися до укранців. Протягом усього забігу підтримували, що заряджало. Але особливо вразила підтримка українців. Вдячний за це діаспорі", - зазначив Андрій Савенко.
У підсумку забігу українські розвідники продемонстрували високий рівень підготовки: військовослужбовці ГУР посіли 2-ге та 8-ме місця у загальному заліку.
