"Важно было не сломаться": подполковник ГУР пробежал 10 км в Чикаго после замены сустава

Главное: Масштаб события: Забег в Чикаго собрал 8 тысяч участников; он посвящен Дню Памяти, во время которого чествуют погибших американских военных.

Забег в Чикаго собрал 8 тысяч участников; он посвящен Дню Памяти, во время которого чествуют погибших американских военных. Результаты Украины : Военнослужащие ГУР продемонстрировали высокие результаты, заняв 2-е и 8-е места в забеге.

: Военнослужащие ГУР продемонстрировали высокие результаты, заняв 2-е и 8-е места в забеге. Сила духа: Подполковник ГУР Андрей Савенко преодолел дистанцию в 10 километров после тяжелого ранения и эндопротезирования тазобедренного сустава.

Мемориальный забег "Солджер Филд 10"

В Чикаго состоялся один из самых известных мемориальных забегов США - "Солджер Филд 10". В этом году к масштабному мероприятию присоединились 8 тысяч участников, которые преодолевали две дистанции на выбор: 10 километров и 10 миль. Таким образом в Штатах традиционно чтят память американских военных по случаю Дня Памяти.

Уже традиционно участие в событии приняли украинские военнослужащие и ветераны из разных подразделений Сил Обороны Украины. Своим опытом подготовки и участием в забеге после сложнейшего ранения поделился подполковник Главного управления разведки Минобороны Андрей Савенко.

"Я впервые участвую в забеге "Солджер Филд 10". Для меня это было не просто спортивное мероприятие, а возможность проверить себя, свои силы и выносливость после того, что пришлось пройти", - рассказал Савенко.

Подполковник ГУР Андрей Савенко (скриншот)

Путь от тяжелого ранения до чемпионства

Андрей Савенко - профессиональный спортсмен в прошлом, чемпион мира по рукопашному бою и боевому джиу-джитсу. На защиту Украины он стал еще в 2014 году, начав путь в Десантно-штурмовых войсках. Потом в составе спецназа ГУР выполнял многочисленные задачи на линии фронта и во вражеском тылу.

После тяжелого ранения и операции по эндопротезированию тазобедренного сустава офицер практически заново учился ходить. По его словам, именно спорт стал главным инструментом восстановления - уже прошлой осенью Савенко снова стал чемпионом мира в категории до 80 килограммов.

"Я решил принять участие в забеге, потому что спорт всегда играл ключевую роль в моей жизни. В прошлом я профессионально занимался спортом. Я являюсь чемпионом мира по рукопашному бою. После ранения было важно не сломаться, а продолжать движение дальше", - добавляет подполковник ГУР.

Подготовка вопреки призывам врачей

Чтобы выйти на старт в США, Андрею пришлось пройти специальную и изнурительную подготовку, хотя медики советовали ему вообще забыть о больших дистанциях.

"Подготовка была не простой, она требовала постоянных нагрузок, дисциплины. Постепенно повышая силовые нагрузки, работая с врачами, реабилитологами, тренерами, шаг за шагом мы шли к этой цели", - делится военный.

Вместе с побратимами Савенко успешно преодолел дистанцию в 10 километров. Он признается, что забег дался невероятно трудно из-за физических ограничений.

"Для меня было главное, пройти дистанцию, не останавливаться, пересечь финиш, несмотря на трудности. Эти 10 км мне дались очень трудно. Крайние 2 км каждые 100 м я спрашивал, сколько осталось", - говорит разведчик.

Андрею Савенко после тяжелого ранения заменили тазобедренный сустав (коллаж РБК-Украина)

Поддержка в США и высокие результаты ГУР

По словам подполковника, преодолевать тяжелые километры помогала чрезвычайная атмосфера и солидарность американцев на всем маршруте забега.

"Чувствовалось, что американцы патриотически настроены и невероятно хорошо относились к украинцам. В течение всего забега поддерживали, что заряжало. Но особенно поразила поддержка украинцев. Благодарен за это диаспоре", - отметил Андрей Савенко.

В итоге забега украинские разведчики продемонстрировали высокий уровень подготовки: военнослужащие ГУР заняли 2-е и 8-е места в общем зачете.