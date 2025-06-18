Важливий міст у Києві частково перекрили до кінця року: чи можна об'їхати (схема)

Відсьогодні в Києві частково обмежують рух важливим шляхопроводом на правому березі Дніпра. Їздити відповідно до запроваджених змін водіям і пасажирам доведеться до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з сьогоднішнього дня - 18 червня 2025 року - в Києві частково обмежують рух шляхопроводом на перетині вулиць:
Йдеться про локацію на правому березі Дніпра неподалік станції метро "Видубичі" та Південного мосту.
Такі зміни запроваджено, фактично, до кінця року - до 31 грудня.
Українцям і гостям столиці пояснили, що запроваджене часткове обмеження руху на шляхопроводі пов'язане з тим, що у цей період КП "Київавтошляхміст" проводитиме там "протиаварійні заходи".
При цьому рух транспорту обмежуватимуть у два етапи:
Уточнюється, що роботи виконуватимуться також і на пішохідних ділянках шляхопроводу.
"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві частково обмежили рух транспорту вулицею Богатирською. Їздити зі змінами водіям доведеться впродовж майже місяця.
Крім того, до наступного року перекрили рух на проспекті Європейського Союзу - через будівництво метро на Виноградар.
Читайте також, чому в Києві почали обмежувати рух великовагового автомобільного транспорту та яких саме машин це стосується.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.