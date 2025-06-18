Важный мост в Киеве частично перекрыли до конца года: можно ли объехать (схема)

С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничивают движение по важному путепроводу на правом берегу Днепра. Ездить в соответствии с введенными изменениями водителям и пассажирам придется до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с сегодняшнего дня - 18 июня 2025 года - в Киеве частично ограничивают движение по путепроводу на пересечении улиц:
Речь идет о локации на правом берегу Днепра недалеко от станции метро "Выдубичи" и Южного моста.
Такие изменения введены фактически до конца года - до 31 декабря.
Украинцам и гостям столицы объяснили, что введенное частичное ограничение движения на путепроводе связано с тем, что в этот период КП "Киевавтодормост" будет проводить там "противоаварийные мероприятия".
При этом движение транспорта будут ограничивать в два этапа:
Уточняется, что работы будут выполняться также и на пешеходных участках путепровода.
"В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Богатырской. Ездить с изменениями водителям придется в течение почти месяца.
Кроме того, до следующего года перекрыли движение на проспекте Европейского Союза - из-за строительства метро на Виноградарь.
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