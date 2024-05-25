UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Важливий логістичний вузол РФ. Партизани влаштували диверсію на залізниці в Ярославлі

Фото: в російському Ярославлі партизани влаштували диверсію (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Ярославль силами партизанського руху проведена диверсія на залізниці. Внаслідок дій підпільників було ускладнено транспортування продукції військового призначення низки компаній країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кримського руху спротиву окупації "Атеш".

"Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки"", - йдеться в публікації Сил спротиву.

Уточнюється, що йдеться про "пригальмування" транспортування продукції таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибинський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Промінь" і не тільки.

В "Атеш" зазначили, що місто Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується Росією у військових цілях на тлі війни проти України.

Також у русі додали, що до лав підпільників долучається все більше росіян.

"Вони активно борються проти існуючого рашистського ладу в їхній країні. Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму", - наголосили в Силах спротиву окупації.

Дії партизанів у Росії

Нагадаємо, представники підпілля, які допомагають Україні у відбитті широкомасштабної військової агресії РФ, проводять, зокрема, різні диверсійні акції як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій країні-агресорі.

Так, наприклад, цієї зими партизани влаштували диверсію на залізниці у Тамбовській області РФ, якою загарбники перекидали ракети.

Пізніше в лютому підпільники здійснили диверсію на залізниці у російському Волгограді. Це завадило логістиці ворожих військ.

В березні представники підпілля провели диверсію в Московській області на залізничному об'єкті.

Також повідомлялося, що у травні партизани провели диверсійну роботу в одному з населених пунктів Смоленської області РФ - там було знищено телекомунікаційну шафу вежі зв'язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯрославльпартизаныВійна Росії проти України