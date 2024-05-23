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Партизани провели диверсію у Смоленську послабивши російську ППО (фото)

Четвер 23 травня 2024 06:45
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Партизани провели диверсію у Смоленську послабивши російську ППО (фото) Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани провели диверсійну роботу в одному з населених пунктів Смоленська, що у Росії. Там було знищено телекомунікаційну шафу вежі зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними партизан, зв'язок було знищено у населеному пункті Станички біля Смоленська.

Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ, які були розміщені на цій вежі.

В результаті дій партизан в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління. Окрім того, через зникнення зв'язку там ослабне система ППО. Це дасть можливість більш ефективно завдавати удар по військових об'єктах Московського військового округу.

"Очікуємо на невідомі БПЛА в області", - написали партизани.

Партизани провели диверсію у Смоленську послабивши російську ППО (фото)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російських військових позбавляють премій за нездатність відбити повітряні атаки Сил оборони України.

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Російська Федерація Смоленск партизаны Війна в Україні
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