Партизани здійснили диверсію на території РФ: подробиці
Партизани в Росії виявили залізницю, якою перекидали ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху АТЕШ.
За словами адміністраторів каналу, диверсію провів агент руху у Тамбовській області РФ.
"В результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці якою здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил РФ (в/ч 14272)", - написали партизани.
Також агент надав координати знищеного об'єкта: 52.4512500711, 41.472261350282
Фото: місцезнаходження знищеного об'єкту (t.me/atesh_ua/3413)
"Протягом тривалого часу ми розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів противника. Підготовка дала свої плоди. Дякуємо агенту за роботу", - написали адміністратори каналу.
Також агенти виклали відео роботи.
Робота партизанів на тимчасово окупованих територіях та у РФ
Раніше ми писали, що партизани виявили в окупованому Криму склади із ракетами "Калібр".
Нещодавно агенти руху "АТЕШ" виявили розміщення техніки РФ для відбиття атак морських дронів.
До речі, партизани розвідали територію корпорації з виробництва ракет під Москвою.
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