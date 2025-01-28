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Як працюватиме новий "Укрпошта Банк": у Кабміні дали роз'яснення

Київ, Вівторок 28 січня 2025 15:40
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Як працюватиме новий "Укрпошта Банк": у Кабміні дали роз'яснення Ілюстративне фото: "Укрпошта" створює свій банк (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У державної "Укрпошти" з'явиться власний банк. Банківські послуги планується зробити доступними для всіх, незалежно від місця проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.

У міністерстві зазначили, що Кабмін передав "Укрпошті" акції Pinbank для створення поштового банку. Після того, як буде ухвалено законопроєкт №12044, банк забезпечить доступ до фінансових послуг для більше ніж 30% українців, зокрема в прифронтових, деокупованих і віддалених районах.

"Укрпошта Банк" здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Він пропонуватиме такі фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків і не тільки. Особливу увагу планується приділяти соціально вразливим категоріям населення та малому бізнесу, який потребує підтримки.

Очікується, що після запуску банку:

  • держава зможе економити до 2,6 мільярда гривень щорічно на витратах, пов'язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги;
  • завдяки понад 25 тисячам нових точок обслуговування фінансові послуги стануть доступними навіть у найвіддаленіших куточках країни;
  • збільшення безготівкових розрахунків дасть змогу зменшити рівень корупції та збільшити надходження до держбюджету;
  • для маломобільних людей та осіб з інвалідністю з'явиться можливість отримувати банківські сервіси вдома;
  • навіть у разі вимкнення світла або зв'язку базові банківські послуги будуть доступні в прифронтових і сільських районах, що особливо важливо під час кризових ситуацій.

"Це важливий крок уряду для забезпечення фінансової доступності, особливо під час війни", - підкреслили в Мінрозвитку.

Банк на основі "Укрпошти"

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, стало відомо про рішення українського уряду створити поштовий банк.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що завдяки цьому для українців у пішій доступності буде отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків.

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