Як працюватиме новий "Укрпошта Банк": у Кабміні дали роз'яснення
У державної "Укрпошти" з'явиться власний банк. Банківські послуги планується зробити доступними для всіх, незалежно від місця проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.
У міністерстві зазначили, що Кабмін передав "Укрпошті" акції Pinbank для створення поштового банку. Після того, як буде ухвалено законопроєкт №12044, банк забезпечить доступ до фінансових послуг для більше ніж 30% українців, зокрема в прифронтових, деокупованих і віддалених районах.
"Укрпошта Банк" здійснюватиме свою діяльність на основі спеціальної обмеженої банківської ліцензії. Він пропонуватиме такі фінансові послуги: соціальні виплати, оплату рахунків, відкриття рахунків і не тільки. Особливу увагу планується приділяти соціально вразливим категоріям населення та малому бізнесу, який потребує підтримки.
Очікується, що після запуску банку:
- держава зможе економити до 2,6 мільярда гривень щорічно на витратах, пов'язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги;
- завдяки понад 25 тисячам нових точок обслуговування фінансові послуги стануть доступними навіть у найвіддаленіших куточках країни;
- збільшення безготівкових розрахунків дасть змогу зменшити рівень корупції та збільшити надходження до держбюджету;
- для маломобільних людей та осіб з інвалідністю з'явиться можливість отримувати банківські сервіси вдома;
- навіть у разі вимкнення світла або зв'язку базові банківські послуги будуть доступні в прифронтових і сільських районах, що особливо важливо під час кризових ситуацій.
"Це важливий крок уряду для забезпечення фінансової доступності, особливо під час війни", - підкреслили в Мінрозвитку.
Банк на основі "Укрпошти"
Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, стало відомо про рішення українського уряду створити поштовий банк.
Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що завдяки цьому для українців у пішій доступності буде отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків.
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