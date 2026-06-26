Важливі для відбудови. В КПІ заявили про гострий дефіцит фізиків та хіміків

Головне: Кадровий дефіцит : в Україні не вистачає кваліфікованих хіміків та фізиків, хоча потреба в них є у всіх сферах - від промисловості до технологій безпеки.

: в Україні не вистачає кваліфікованих хіміків та фізиків, хоча потреба в них є у всіх сферах - від промисловості до технологій безпеки. "Корінь" проблеми : через брак шкільних знань і застарілі стереотипи про ці спеціальності молодь обирає інші професії, боячись складнощів навчання.

: через брак шкільних знань і застарілі стереотипи про ці спеціальності молодь обирає інші професії, боячись складнощів навчання. Як виправити : необхідна комплексна підтримка шкільної освіти, підвищення кваліфікації вчителів та зміна іміджу науковця у суспільстві на більш успішний.

: необхідна комплексна підтримка шкільної освіти, підвищення кваліфікації вчителів та зміна іміджу науковця у суспільстві на більш успішний. Місія вчених: хіміки та фізики створюють технології очищення води, допомагають із безпековими розробками та захистом країни, тому їхня роль у майбутній відбудові - чимала.

Де сьогодні потрібні хіміки та фізики

Експерт розповів, що сьогодні хімічних інженерів в університеті - однозначно не стільки, скільки б хотілося.

"Обсяг фахівців з хімічної інженерії, який може поглинути Україна, набагато більший, ніж готується зараз", - констатував очільник КПІ.

Він зауважив, що такі спеціалісти "потрібні всюди":

від індустрії краси;

до будівництва (де потрібні кращі будівельні суміші тощо).

Така ж ситуація, за словами Мельниченка, і з фізиками.

"Є і класична фізика, як-от у харківському університеті Каразіна... Але є і прикладна фізика", - нагадав він.

Зараз це - "декілька десятків людей".

"І це, я вважаю, мало для відтворення професії. Малувато для того, що потрібно в цілому", - поділився ректор КПІ.

Він додав, що це насправді - комплексна проблема.

"Я багато про неї кажу на різних зустрічах, інтерв'ю, на конференціях. Проблема актуальна і для Європи чи Британії - через цифровізацію та інші чинники. А у нас - вона посилена війною", - повідомив посадовець.

Що потрібно, щоб ситуація змінилась

Мельниченко розповів, що вплинути на таку ситуацію насправді можна.

Перш за все, на його думку, необхідно "підтримувати школи та вчителів".

"Якщо дитину ще в школі не "інфікували" любов'ю до фізики чи хімії, вона сюди не прийде через страх не зрозуміти матеріал", - пояснив очільник університету.

Отже, перший крок, за його словами:

підтримка шкіл;

посилення підготовки вчителів.

"По-друге, треба змінювати сприйняття образу науковця в суспільстві", - констатував посадовець.

Він згадав при цьому голлівудські фільми, де учений, який "рятує світ від колапсу" - це "успішна й розумна особистість, а не якийсь "ботан".

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Мельниченко зауважив, що саме ці люди сьогодні:

рятують країну від російської навали;

створюють передові технології безпеки, кібербезпеки;

створюють технології очищення води.

"Наш Центр технологій чистої води працює над цим. Адже доступ до води - глобальна проблема. Навіть до окупації на Донбасі завжди були проблеми з водою. І саме хіміки мають створювати технології її очищення чи опріснення", - підсумував фахівець.