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Важливі для відбудови. В КПІ заявили про гострий дефіцит фізиків та хіміків

12:28 26.06.2026 Пт
3 хв
Чи реально "врятувати" ці професії та що для цього потрібно?
aimg Ірина Костенко aimg Катерина Гончарова
Науковці потрібні у різних сферах (фото ілюстративне: Getty Images)

Сьогодні в Україні відчутно бракує фізиків і хіміків. Ці напрямки навчання залишаються недооціненими і серед абітурієнтів КПІ, хоча попит на цих спеціалістів у різних сферах - насправді чималий.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Анатолій Мельниченко.

Головне:

  • Кадровий дефіцит: в Україні не вистачає кваліфікованих хіміків та фізиків, хоча потреба в них є у всіх сферах - від промисловості до технологій безпеки.
  • "Корінь" проблеми: через брак шкільних знань і застарілі стереотипи про ці спеціальності молодь обирає інші професії, боячись складнощів навчання.
  • Як виправити: необхідна комплексна підтримка шкільної освіти, підвищення кваліфікації вчителів та зміна іміджу науковця у суспільстві на більш успішний.
  • Місія вчених: хіміки та фізики створюють технології очищення води, допомагають із безпековими розробками та захистом країни, тому їхня роль у майбутній відбудові - чимала.

Де сьогодні потрібні хіміки та фізики

Експерт розповів, що сьогодні хімічних інженерів в університеті - однозначно не стільки, скільки б хотілося.

"Обсяг фахівців з хімічної інженерії, який може поглинути Україна, набагато більший, ніж готується зараз", - констатував очільник КПІ.

Він зауважив, що такі спеціалісти "потрібні всюди":

  • від індустрії краси;
  • до будівництва (де потрібні кращі будівельні суміші тощо).

Така ж ситуація, за словами Мельниченка, і з фізиками.

"Є і класична фізика, як-от у харківському університеті Каразіна... Але є і прикладна фізика", - нагадав він.

Зараз це - "декілька десятків людей".

"І це, я вважаю, мало для відтворення професії. Малувато для того, що потрібно в цілому", - поділився ректор КПІ.

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Він додав, що це насправді - комплексна проблема.

"Я багато про неї кажу на різних зустрічах, інтерв'ю, на конференціях. Проблема актуальна і для Європи чи Британії - через цифровізацію та інші чинники. А у нас - вона посилена війною", - повідомив посадовець.

Що потрібно, щоб ситуація змінилась

Мельниченко розповів, що вплинути на таку ситуацію насправді можна.

Перш за все, на його думку, необхідно "підтримувати школи та вчителів".

"Якщо дитину ще в школі не "інфікували" любов'ю до фізики чи хімії, вона сюди не прийде через страх не зрозуміти матеріал", - пояснив очільник університету.

Отже, перший крок, за його словами:

  • підтримка шкіл;
  • посилення підготовки вчителів.

"По-друге, треба змінювати сприйняття образу науковця в суспільстві", - констатував посадовець.

Він згадав при цьому голлівудські фільми, де учений, який "рятує світ від колапсу" - це "успішна й розумна особистість, а не якийсь "ботан".

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Мельниченко зауважив, що саме ці люди сьогодні:

  • рятують країну від російської навали;
  • створюють передові технології безпеки, кібербезпеки;
  • створюють технології очищення води.

"Наш Центр технологій чистої води працює над цим. Адже доступ до води - глобальна проблема. Навіть до окупації на Донбасі завжди були проблеми з водою. І саме хіміки мають створювати технології її очищення чи опріснення", - підсумував фахівець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кадрові втрати - скільки українських науковців виїхало за кордон.

Крім того, ми пояснювали, як змінили фінансування науки в Україні - хто отримає більше мільйона й особливі пільги.

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