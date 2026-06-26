Важны для восстановления. В КПИ заявили об остром дефиците физиков и химиков

Сегодня в Украине ощутимо не хватает физиков и химиков. Эти направления обучения остаются недооцененными и среди абитуриентов КПИ, хотя спрос на этих специалистов в разных сферах - на самом деле немалый.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко.
Главное:
Эксперт рассказал, что сегодня химических инженеров в университете - однозначно не столько, сколько хотелось бы.
"Объем специалистов по химической инженерии, который может поглотить Украина, намного больше, чем готовится сейчас", - констатировал глава КПИ.
Он отметил, что такие специалисты "нужны повсюду":
Такая же ситуация, по словам Мельниченко, и с физиками.
"Есть и классическая физика, например в харьковском университете Каразина... Но есть и прикладная физика", - напомнил он.
Сейчас это - "несколько десятков человек".
"И это, я считаю, мало для воспроизведения профессии. Маловато для того, что нужно в целом", - поделился ректор КПИ.
Он добавил, что это на самом деле - комплексная проблема.
"Я много о ней говорю на разных встречах, интервью, на конференциях. Проблема актуальна и для Европы или Британии - из-за цифровизации и других факторов. А у нас - она усилена войной", - сообщил чиновник.
Мельниченко рассказал, что повлиять на такую ситуацию на самом деле можно.
Прежде всего, по его мнению, необходимо "поддерживать школы и учителей".
"Если ребенка еще в школе не "инфицировали" любовью к физике или химии, он сюда не придет из страха не понять материал", - объяснил глава университета.
Следовательно, первый шаг, по его словам:
"Во-вторых, нужно менять восприятие образа ученого в обществе", - констатировал чиновник.
Он вспомнил при этом голливудские фильмы, где ученый, "спасающий мир от коллапса" - это "успешная и умная личность, а не какой-то "ботан".
Мельниченко отметил, что именно эти люди сегодня:
"Наш Центр технологий чистой воды работает над этим. Ведь доступ к воде - глобальная проблема. Даже до оккупации на Донбассе всегда были проблемы с водой. И именно химики должны создавать технологии ее очистки или опреснения", - подытожил специалист.
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