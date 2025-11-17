Важлива для України залізниця у Польщі пошкоджена внаслідок підриву, - Туск

Диверсії у Польщі

Раніше стало відомо, що у Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому маршруті, який веде до польсько-українського кордону та далі в Україну.

За даними польських ЗМІ, інцидент стався вранці 16 листопада. Машиніст поїзда телефоном повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, поблизу станції PKP Mika.

Йдеться про ділянку ключової залізничної лінії, що з’єднує Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ. Цим маршрутом курсують не лише поїзди Мазовецької залізниці, а й потяги, що прямують до Любліна, Хелма та далі - в Україну.

Окрім того, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. Як відомо, на кукурудзяне поле впав невпізнаний об'єкт, а потім вибухнув.

Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки, типової вирви від вибуху не було. На щастя, обійшлося без постраждалих.