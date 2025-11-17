Диверсии в Польше

Ранее стало известно, что в Польше обнаружили поврежденный участок железнодорожного пути на важном маршруте, который ведет к польско-украинской границе и далее в Украину.

По данным польских СМИ, инцидент произошел утром 16 ноября. Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства, вблизи станции PKP Mika.

Речь идет об участке ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и поезда, следующие в Люблин, Хелм и далее - в Украину.

Кроме того, в ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.