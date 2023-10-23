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Важлива Ставка. Зеленський провів засідання виключно щодо фронту

Понеділок 23 жовтня 2023 17:27
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Важлива Ставка. Зеленський провів засідання виключно щодо фронту Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було спрямоване на обговорення ситуації на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", - написав він.

За словами президента, на засіданні була отримана вся поточна інформація, дано доручення військовим та розвідці.

"Працюємо далі над звільненням нашої землі", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку та мають успіх у районі Кліщіївки та Андріївки. При цьому росіяни через значні втрати перекидають на цю ділянку фронту додаткові підрозділи.

Сам Бахмут поки що залишається під контролем окупантів. Також загарбники намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.

Тим часом росіяни продовжують спроби наступу навколо Авдіївки. Вони активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначав що цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Окупанти не припиняють штурми в районі Авдіївки навіть попри божевільні втрати в живій силі та техніці. Вони також продовжують перекидати туди нові сили.

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