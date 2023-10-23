ЗСУ мають успіх під Бахмутом, ворог через втрати перекидає нові підрозділи, - Генштаб

Сили оборони України просуваються на Бахмутському напрямку та мають успіх у районі Кліщіївки та Андріївки. Водночас російські окупанти через значні втрати перекидають на цю ділянку фронту додаткові підрозділи.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

За словами офіцера, на Бахмутському напрямку бійці ЗСУ продовжують наступальні дії на південь від Бахмута.

"Мають успіх на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки", - зазначив представник Генштабу.

Російські загарбники при цьому здійснили понад 50 невдалих спроб відновити втрачене становище у цих районах, а також біля Васюківки, Богданівки та Хромового, додав Ковальчук.

"Крім того, через значні втрати ворог перекидає на цей напрямок додаткові підрозділи", - розповів він.

Бої у районі Бахмута

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські бійці продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там було звільнено населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

При цьому сам Бахмут поки що залишається під контролем російських окупантів. Також загарбники намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.