Росія перекидає під Авдіївку нові сили, незважаючи на великі втрати, - ISW

Росіяни перекидають під Авдіївку Донецької області нові сили, незважаючи на великі втрати та труднощі зі штурмом українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Кілька російських військових блогерів стверджували, що 22 жовтня суттєвих змін на фронті на Авдіївському напрямку не відбулося. Ймовірно, російські війська знову зупиняться після невдалого великого наступу, який зазнав великих втрат.

Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили "несподівано" контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили російські сили з позицій у цьому районі. Інший "воєнкор" заявив, що заяви про просування українців поблизу Пісків і Опитного (4 км на південь від Авдіївки) є неправдивими.

Інше російське джерело, яке нібито служило на авдіївському напрямку, стверджувало, що українські сили не проводили контрударів на його невизначеній ділянці фронту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) Російський військовий блогер стверджував, що російські війська не повністю розчистили територію Авдіївського породного відвалу і що ця територія наразі є спірною "сірою зоною.

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер обговорив труднощі, які можуть сприяти "позиційному тупику" наступальних операцій РФ на авдіївському напрямку станом на 22 жовтня. Він стверджував, що на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріпрайонами з обох боків важко вести маневрену війну.

Він також зазначив, що українські безпілотники та інша високоточна зброя зробили бронетехніку все більш вразливою та ускладнили наземні атаки. Крім цього, російські війська відчувають труднощі з подоланням українських мінних полів поблизу Авдіївки і не можуть повністю знищити українську матеріально-технічну базу, дозволяючи українському командуванню швидко перекидати особовий склад у критичні райони.

Російські джерела раніше стверджували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування росіян навколо Авдіївки. Ці виклики дуже схожі на ті, з якими зіткнулися українські сили на півдні України в перші тижні українського контрнаступу, що триває в червні 2023 року. Однак ще належить побачити, чи матимуть російські сили можливості та гнучкість, щоб певним чином адаптуватися, як українські сили зробили після перших невдач у червні 2023 року.

Українські джерела заявили, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на авдіївський напрямок для підтримки наступальних зусиль, незважаючи на значні втрати.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські військові перекидають особовий склад з території Росії безпосередньо на авдіївський напрямок для компенсації втрат особового складу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування нещодавно перекинуло кілька російських полків у складі мобілізованих на авдіївський напрямок, що свідчить про те, що Росія, швидше за все, не планує припиняти операції на цьому напрямку.

Машовець зазначив, що російські військові також перекинули частини 57-го мотострілецького полку 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу Західного військового округу в район Спартак-Яківка-Мінерале-Каштанове (4 км на південь-5 км на південний схід від Авдіївки).

Ключові висновки:

Російські війська перекидають додаткові сили на фронт до Авдіївки, незважаючи на триваючі виклики з фронтальними механізованими штурмами та провал нового наступу 19-20 жовтня.

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