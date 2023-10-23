Важная Ставка. Зеленский провел заседание исключительно по фронту

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, направленное на обсуждение ситуации на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского .

"Важна Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях", - написал он.

По словам президента, на заседании была получена вся текущая информация, даны поручения военным и разведке.

"Работаем дальше над освобождением нашей земли", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении и преуспевают в районе Клищиевки и Андреевки. При этом россияне из-за значительных потерь перекидывают на этот участок фронта дополнительные подразделения.

Сам Бахмут пока остается под контролем оккупантов. Также захватчики пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.

Тем временем россияне продолжают попытки наступления вокруг Авдеевки. Они активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отмечал, что это наступление является самым масштабным с 2014 года.

Оккупанты не прекращают штурмы в районе Авдеевки даже несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике. Они также продолжают перебрасывать туда новые силы.

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