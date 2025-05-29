Собору в Нікеї 1700 років: що вирішили отці Церкви, і чому це досі важливо
Сьогодні, 29 травня, Православна Церква України вшановує пам’ять Першого Вселенського Собору, який відбувся 1700 років тому у місті Нікея (сучасний Ізнік, Туреччина). Він тривав з 20 травня до 25 серпня 325 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Православної Церкви України (ПЦУ).
Цей Собор став історичною подією, яка об’єднала 318 єпископів для вирішення ключових догматичних питань. Головним серед них була суперечка щодо природи Сина Божого, спричинена єретичним вченням Арія. Саме тоді було проголошено, що Ісус Христос є істинним Богом, рівним Отцю, а також сформовано Нікейський Символ віри.
Під час Собору також визначили дату святкування Пасхи та ухвалили 20 церковних канонів, що стали основою для подальшого розвитку Церкви.
Цьогоріч пам’ять святих отців Собору припаде на 1 червня - сьому неділю після Пасхи. А 15 липня, згідно з рішенням Священного Синоду ПЦУ, відбудуться загальноцерковні урочистості до 1700-річчя Собору в Нікеї, поєднані зі святкуванням 1037-ї річниці Хрещення Руси-України.
Нагадаємо, 29 травня християни відзначають одне з 12 найбільших свят - Вознесіння Господнє. Воно припадає на 40-й день після Великодня та завжди святкується у четвер.
Вознесіння символізує момент, коли Ісус Христос у плоті піднісся на небо перед апостолами, завершуючи своє земне служіння. Ця подія, за християнським віровченням, відкриває шлях до спасіння кожному, хто вірує.
У народі цей день також називають "воротами в літо" - з ним пов'язано багато прикмет, традицій та заборон, зокрема, не рекомендується працювати в полі чи займатися буденними справами. У храмах востаннє лунає великоднє привітання: "Христос воскрес!"
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