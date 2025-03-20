Чи забороняє церква кремацію та в чому її символізм: пояснення ПЦУ

У Православній Церкві України розповіли про ставлення до кремації. Йдеться про поширену нині серед багатьох практику поховання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

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Як ПЦУ ставиться до кремації

Українцям розповіли, що в окремих помісних церквах з культурних та історичних причин домінує негативне ставлення до такої практики поховання, як кремація. Проте в цілому ПЦУ не забороняє кремацію та допускає цей вид захоронення тіла померлого.

"Водночас традиційним способом поховання для нас залишається погребіння тіла в землю, що пов'язане з багатовіковою практикою Святої Церкви", - наголосили у Православній Церкві.

Там згадали також про позицію щодо цього питання Вселенського Патріархату (озвучену ще в 1961 році): "Немає формального православного правила, яке б заперечувало кремацію, проте є великий масив традицій і почуттів, що говорять на користь християнського похорону".

Символізм різних типів поховання

У ПЦУ нагадали, що про повернення людини в землю Господь чітко говорить Адаму після гріхопадіння: "У поті лиця твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо порох ти і до пороху повернешся".

"Зауважте: вживається слово "порох", а не "попіл". І ці два слова також розрізняються в давньоєврейському оригіналі книги Буття", - розповіли українцям.

Зазначається, що у традиційному способі поховання тіла є дуже важливий символізм: "як зерно, яке вкидають в землю, помирає і дає плід, так і тіло людини ховається в землю, і ми віримо, що воно воскресне".

"Тобто традиція поховання, повернення тіла в землю, безпосередньо пов'язується з очікуванням християнами воскресіння, вічного життя", - додали у ПЦУ.

Тим часом у спаленні тіла людини неодноразово простежується (зокрема у старозавітних біблійних книгах) символізм покарання.

"Спалення мертвих вважалося язичницькою та ганебною традицією. Спаленням боролися з ідолами. Смерть за допомогою вогню у Старому Завіті пов'язана з тяжкими злочинами", - пояснили у ПЦУ.

Уточнюється також, що в Новому Завіті (зокрема в Євангелії від Матфея) є такі слова Ісуса Христа: "Як збирають кукіль і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього: пошле Син Людський ангелів Своїх, і зберуть з Царства Його всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну; там буде плач і скрегіт зубів".

"Через такі символічні речі Церква більше схиляється до традиційного поховання тіла у землю", - зауважили у ПЦУ.

Чи може кремація стати перешкодою для поховання

У прес-службі ПЦУ розповіли, що воскресіння померлих, в яке вірить Православна Церква, не буде залежати від того, поховані вони були або спалені.

"Православна Церква сповідує, що воскресіння мертвих відбудеться за образом Воскресіння Христа Спасителя, тобто не лише душею, але й тілом. Ось чому перевагу віддаємо традиційному похованню у землю. І на завершення чину поховання завжди промовляємо: "Земля, порох і попіл ти, людино, і знов у землю повертаєшся за Божим велінням", - розповіли українцям.

Зазначається, що кремація тіла не становить перешкоди для християнського поховання людини.

Водночас у ПЦУ наголосили, що при цьому варто зважати на два нюанси:

по-перше, не можна нікого змушувати до саме такого способу завершення земного шляху для тіла;

по друге, перетворене у попіл тіло обов'язково має бути з відповідним молитовним чином віддане землі, поховане - мати могилу.

"Адже людина повинна таки повернутись у землю, з якої сотворена", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)