Коли Івана Купала у 2025 році: точна дата за новим календарем ПЦУ
З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились.
Докладніше про те, що кажуть про свято Івана Купала у ПЦУ та коли його відзначати цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що кажуть про свято Івана Купала у ПЦУ
У прес-службі ПЦУ розповіли, що у християн такого святого - "Івана Купала" - не було і немає.
Українцям пояснили, що Купало - це назва язичницького божества, якого різні дослідники характеризують так:
- "божество продовження роду";
- "покровитель водойм";
- "поганський бог земних плодів" тощо.
Уточнюється, що наші пращури святкували та приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння.
Як Купало "став" ще й Іваном
У ПЦУ розповіли, що Купало "став" ще й Іваном, найімовірніше, саме через вплив християнства - коли на ту ж саму дату припадало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану.
При цьому свято Різдва Іоана Предтечі, як і кожне церковне свято, віруючі люди відзначають:
- у храмах;
- з молитвою на вустах.
"Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих. Його пам'яті присвячені аж сім святкових дат у церковному календарі й він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері", - наголосили у Церкві.
Уточнюється, що інших святих віряни вшановують у день їхнього упокоєння, тобто "їхнього народження для вічності".
Коли святкувати Івана Купала у 2025 році
Раніше, за юліанським церковним календарем, свято Івана Купала та день літнього сонцестояння припадали на 7 липня.
Однак після переходу Церкви на новоюліанський календар ця дата змістилась на 13 днів раніше.
Отже, у 2025 році українці відзначатимуть свято Івана Купала в ніч проти 24 червня (з понеділка, 23 червня, - на вівторок, 24 червня).
Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана (скриншот: pomisna.info)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найважливіші церковні свята у травні 2025 року за новим календарем.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
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