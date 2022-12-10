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Важка, але контрольвана: що відомо про ситуацію зі світлом і водою в Одесі

Фото: Ситуація зі світлом і водою в Одесі важка, але контрольована (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Унаслідок ударів російських окупантів по інфраструктурі ситуація в Одесі залишається важкою, але цілком контрольованою завдяки роботі всіх причетних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram одеської міської ради.

"Спеціалісти ДТЕК працюють над тим, аби в усі наші домівки якомога скоріше повернулося світло", - розповів мер Геннадій Труханов.

За словами посадовця, водопостачання та водовідведення в Одесі є, 11 районних та більшість малих котелен працюють.

Міський голова нагадав, що завжди можна звернутися до розгорнутих "Пунктів Незламності" для того, аби зігрітися, підзарядити гаджети або випити гарячого чаю чи кави.

Нагадаємо, російські оккупанти у ніч на 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.

До слова, президент Володимир Зеленський поінформував про те, що без світла залишаються понад 1,5 мільйона людей.

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ОдесаВійна Росії проти України