RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трудная, но контролируемая: что известно о ситуации со светом и водой в Одессе

Фото: Ситуация со светом и водой в Одессе тяжелая, но контролируемая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В результате ударов российских оккупантов по инфраструктуре ситуация в Одессе остается тяжелой, но полностью контролируемой благодаря работе всех причастных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского городского совета.

"Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы во все наши дома как можно скорее вернулся свет", - рассказал мэр Геннадий Труханов.

По словам чиновника, водоснабжение и водоотвод в Одессе есть, 11 районных и большинство малых котельных работают.

Городской голова напомнил, что всегда можно обратиться к развернутым "Пунктам Несокрушимости" для того, чтобы согреться, подзарядить гаджеты или выпить горячий чай или кофе.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

К слову, президент Владимир Зеленский проинформировал о том, что без света остаются более 1,5 миллиона человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины