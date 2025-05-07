У Ватикані стартував конклав: кардинали обирають нового Папу Римського

Смерть Папи Римського Франциска та обрання нового понтифіка

Нагадаємо, Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт.

26 квітня у Ватикані попрощалися з Папою Франциском і поховали у базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Похорон понтифіка відвідали близько 400 тисяч людей.

Сьогодні, 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи Римського.

Раніше ми розповідали, хто може стати новим Папою. У списку 12 претендентів.

Скільки триває конклав, яких правил мають дотримуватися усі учасники та як обирають нового Папу Римського, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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