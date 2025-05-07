В Ватикане стартовал конклав: кардиналы выбирают нового Папу Римского

В среду, 7 мая, в Сикстинской капелле Ватикана начался конклав. 133 кардинала из 71 страны мира собрались, чтобы избрать нового Папу Римского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gurdian и Sky News.
"Двери в Сикстинскую капеллу закрыты - сейчас идет конклав по избранию нового Папы", - сообщило Sky News.
Процессию возглавил не декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре (поскольку он слишком стар для участия в конклаве), а Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана. Он также является одним из главных претендентов на пост следующего Папы Римского.
Перед началом конклава кардиналы приняли торжественные присяги о соблюдении строгой тайны - ее нарушение карается отлучением от церкви.
Напомним, Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля. Причиной смерти Франциска стал инсульт.
26 апреля в Ватикане попрощались с Папой Франциском и похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Похороны понтифика посетили около 400 тысяч человек.
Сегодня, 7 мая, кардиналы Римско-католической церкви начали конклав для избрания нового Папы Римского.
Ранее мы рассказывали, кто может стать новым Папой. В списке 12 претендентов.
Сколько длится конклав, каких правил должны придерживаться все участники и как выбирают нового Папу Римского, - читайте в материале РБК-Украина.
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