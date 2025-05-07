В Ватикане стартовал конклав: кардиналы выбирают нового Папу Римского

"Двери в Сикстинскую капеллу закрыты - сейчас идет конклав по избранию нового Папы", - сообщило Sky News.

Процессию возглавил не декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре (поскольку он слишком стар для участия в конклаве), а Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана. Он также является одним из главных претендентов на пост следующего Папы Римского.

Перед началом конклава кардиналы приняли торжественные присяги о соблюдении строгой тайны - ее нарушение карается отлучением от церкви.