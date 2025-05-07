Хто стане наступним Папою Римським: 12 головних претендентів
Невдовзі у Сикстинській капелі Ватикану розпочнуться вибори наступного Папи Римського. Він стане 267-м понтифіком в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
На вибори до серця католицької церкви з’їхались 133 кардинали з різних куточків світу. Вони під час таємного голосування й обиратимуть наступника на святий престол.
Хто може стати новим Папою? Список претендентів
П'єтро Паролін, 70 років (Італія)
Фото: П'єтро Паролін (Getty Images)
Італійський кардинал, з 2013 року державний секретар Ватикану П'єтро Паролін - є одним із фаворитів на посаду нового очільника Римо-католицької церкви.
Паролін, відомий своїм стриманим стилем спілкування та вважається поміркованим у своїх переконаннях. У своїх заявах він зауважував, що остаточне слово в питаннях, які стосуються римо-католицької церкви, має залишатися за Ватиканом, а не за місцевими церковними лідерами.
Також він засуджував легалізацію одностатевих шлюбів, назвавши це "поразкою для людства" і розкритикував Німеччину за благословення таких союзів.
Маттео Дзуппі, 69 років (Італія)
Фото: Маттео Дзуппі (Getty Images)
Також великі шанси очолити папський престол наразі має Маттео Дзуппі, який є архієпископом Болоньї.
Його вважають одним із найпрогресивніших претендентів на роль понтифіка. Кардинал зосереджує свою увагу на допомозі бідним та біженцям, їздить Болоньєю на велосипеді та ліберально налаштований до спільноти ЛГБТК+.
Крім того, він був призначений Папою Франциском мирним посланником Ватикану в Україні. Свою увагу він зосередив на питанні повернення українських дітей з РФ.
Луїс Антоніо Гокім Тагле, 67 років (Філіппіни)
Фото: Луїс Антоніо Гокім Тагле (Getty Images)
Його називають "азійським Франциском", і він може стати першим Папою Римським з Південно-Східної Азії. Відомий своєю підтримкою інклюзивності, зокрема щодо ЛГБТ-спільноти та розлучених католиків.
Фрідолін Амбонго Бесунгу, 66 (Конго)
Фото: Фрідолін Амбонго Бесунгу (Getty Images)
Є архієпископом Кіншаси - столиці Демократичної Республіки Конго. Його репутація в Європі ґрунтується на глибокій відданості католицьким традиціям.
Бесунгу також заперечив заяву Папи Франциска про дозвіл благословляти одностатеві пари, а потім ще й оголосив це рішення недійсним на Африканському континенті.
Петер Ерде, 72 роки (Угорщина)
Фото: Петер Ерде (flickr.com)
На папський престол претендує й архієпископ Естергом-Будапешта в Угорщині. Цю посаду він обіймає з 2002 року.
Кардинал він вільно володіє італійською, німецькою, французькою, іспанською та російською мовами. Виступав проти прийому біженців у церквах Європі, бо вважав це рівносильним торгівлі людьми. Ерде також засуджує одностатеві союзи.
П’єрбатіста Піцабалла, 60 років (Італія)
Фото: П’єрбатіста Піцабалла (Getty Images)
П'єрбаттіста Піццабалла є одним із наймолодших кардиналів. Наразі обіймає посаду Латинського патріарха Єрусалима. У жовтні 2023 року кардинал заявив, що готовий піти в полон ХАМАСу в обмін на ізраїльських дітей, яких утримують у заручниках в Секторі Гази.
Пітер Кодво Аппіах Тарксон, 76 років (Гана)
Фото: Пітер Кодво Аппіах Тарксон (Getty Images)
Належить до прогресивного крила Римо-католицької церкви. Був головою папської ради справедливості та світу - органу, який просуває соціальну справедливість, права людини та світ.
Тарксон відвідував економічний форум у Давосі та висловлювався про кліматичну кризу. Дотримується традиційних для католицької церкви поглядів на гомосексуальність та шлюб, але виступає проти криміналізації одностатевих стосунків у Гані.
Жан-Марк Авелін, 66 років (Франція)
Фото: Жан-Марк Авелін (Facebook)
Може стати першим французьким понтифіком з 14 століття. Кардинал має докторський ступінь з теології й філософії, а також вважається найбільш прогресивним кандидатом. Щоправда, архієпископ не говорить італійською (але вчить її).
Андерс Арбореліус, 75 (Швеція)
Фото: Андерс Арбореліус (Getty Images)
Кардинал наразі обіймає посаду єпископа Стокгольма. Вважається поміркованим кандидатом, який твердо дотримується церковного вчення. Виступає проти благословення одностатевих союзів.
Джозеф Тобін, 72 роки (США)
Фото: Джозеф Тобін (jerseycatholic.org)
Джозеф Тобін вільно розмовляє італійською, іспанською, французькою та португальською мовами. Має досвід служби у Ватикані та на керівних посадах в американській церкві. Вважається більш прогресивним у своїх переконаннях через свою прихильність до ЛГБТК+ спільноти.
Жозе Толентіно Мендонса, 59 років (Португалія)
Фото: Жозе Толентіно Мендонса (Getty Images)
Відомий як біблійний вчений і педагог. Також кардинал є префектом Дикастерії з питань культури та освіти.
Крістобаль Лопес Ромеро, 72 роки (Іспанія)
Фото: Крістобаль Лопес Ромеро (Getty Images)
Кардинал Ромеро нині є архієпископом столиці Марокко - Рабату. Свою роботу присвячує захисту прав мігрантів та розвитку діалогу з мусульманською спільнотою.
Як обиратимуть нового Папу Римського
Цьогоріч це робитимуть 133 кардинали, які з'їхалися у Ватикан з усього світу. Усі вони перед початком конклаву складають присягу про дотримання таїнства церемонії.
Потім кардинали зачиняються у Сикстинській капелі, де й відбуватиметься конклав.
Щоб стати Папою, кандидат повинен набрати 2/3 голосів. Якщо цього не відбувається після кількох етапів, далі обирають одного з двох кандидатів простою більшістю.
За результатами голосування через димар, який встановлено на даху Сикстинської капели, світ дізнається, чи буде обрано нового лідера католицької церкви. Чорний дим означатиме, що рішення не ухвалене, а білий - що Папу обрано.
Що таке конклав
Конклав - це зібрання кардиналів Римсько-католицької церкви, яке скликають лише для обрання нового Папи Римського після смерті попереднього або його відставки.
Це слово походить від латинського та означає кімнату, що може бути зачинена. Кардиналів зачинять в Сикстинській капелі, допоки вони не оберуть наступника Папи Франциска.
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