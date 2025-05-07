Хто стане наступним Папою Римським: 12 головних претендентів

Невдовзі у Сикстинській капелі Ватикану розпочнуться вибори наступного Папи Римського. Він стане 267-м понтифіком в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

На вибори до серця католицької церкви з’їхались 133 кардинали з різних куточків світу. Вони під час таємного голосування й обиратимуть наступника на святий престол.

Хто може стати новим Папою? Список претендентів

П'єтро Паролін, 70 років (Італія)

Фото: П'єтро Паролін (Getty Images)

Італійський кардинал, з 2013 року державний секретар Ватикану П'єтро Паролін - є одним із фаворитів на посаду нового очільника Римо-католицької церкви.

Паролін, відомий своїм стриманим стилем спілкування та вважається поміркованим у своїх переконаннях. У своїх заявах він зауважував, що остаточне слово в питаннях, які стосуються римо-католицької церкви, має залишатися за Ватиканом, а не за місцевими церковними лідерами.

Також він засуджував легалізацію одностатевих шлюбів, назвавши це "поразкою для людства" і розкритикував Німеччину за благословення таких союзів.

Маттео Дзуппі, 69 років (Італія)

Фото: Маттео Дзуппі (Getty Images)

Також великі шанси очолити папський престол наразі має Маттео Дзуппі, який є архієпископом Болоньї.

Його вважають одним із найпрогресивніших претендентів на роль понтифіка. Кардинал зосереджує свою увагу на допомозі бідним та біженцям, їздить Болоньєю на велосипеді та ліберально налаштований до спільноти ЛГБТК+.

Крім того, він був призначений Папою Франциском мирним посланником Ватикану в Україні. Свою увагу він зосередив на питанні повернення українських дітей з РФ.

Луїс Антоніо Гокім Тагле, 67 років (Філіппіни)

Фото: Луїс Антоніо Гокім Тагле (Getty Images)

Його називають "азійським Франциском", і він може стати першим Папою Римським з Південно-Східної Азії. Відомий своєю підтримкою інклюзивності, зокрема щодо ЛГБТ-спільноти та розлучених католиків.

Фрідолін Амбонго Бесунгу, 66 (Конго)

Фото: Фрідолін Амбонго Бесунгу (Getty Images)

Є архієпископом Кіншаси - столиці Демократичної Республіки Конго. Його репутація в Європі ґрунтується на глибокій відданості католицьким традиціям.

Бесунгу також заперечив заяву Папи Франциска про дозвіл благословляти одностатеві пари, а потім ще й оголосив це рішення недійсним на Африканському континенті.

Петер Ерде, 72 роки (Угорщина)

Фото: Петер Ерде (flickr.com)

На папський престол претендує й архієпископ Естергом-Будапешта в Угорщині. Цю посаду він обіймає з 2002 року.

Кардинал він вільно володіє італійською, німецькою, французькою, іспанською та російською мовами. Виступав проти прийому біженців у церквах Європі, бо вважав це рівносильним торгівлі людьми. Ерде також засуджує одностатеві союзи.

П’єрбатіста Піцабалла, 60 років (Італія)

Фото: П’єрбатіста Піцабалла (Getty Images)

П'єрбаттіста Піццабалла є одним із наймолодших кардиналів. Наразі обіймає посаду Латинського патріарха Єрусалима. У жовтні 2023 року кардинал заявив, що готовий піти в полон ХАМАСу в обмін на ізраїльських дітей, яких утримують у заручниках в Секторі Гази.

Пітер Кодво Аппіах Тарксон, 76 років (Гана)

Фото: Пітер Кодво Аппіах Тарксон (Getty Images)

Належить до прогресивного крила Римо-католицької церкви. Був головою папської ради справедливості та світу - органу, який просуває соціальну справедливість, права людини та світ.

Тарксон відвідував економічний форум у Давосі та висловлювався про кліматичну кризу. Дотримується традиційних для католицької церкви поглядів на гомосексуальність та шлюб, але виступає проти криміналізації одностатевих стосунків у Гані.

Жан-Марк Авелін, 66 років (Франція)

Фото: Жан-Марк Авелін (Facebook)

Може стати першим французьким понтифіком з 14 століття. Кардинал має докторський ступінь з теології й філософії, а також вважається найбільш прогресивним кандидатом. Щоправда, архієпископ не говорить італійською (але вчить її).

Андерс Арбореліус, 75 (Швеція)

Фото: Андерс Арбореліус (Getty Images)

Кардинал наразі обіймає посаду єпископа Стокгольма. Вважається поміркованим кандидатом, який твердо дотримується церковного вчення. Виступає проти благословення одностатевих союзів.

Джозеф Тобін, 72 роки (США)

Фото: Джозеф Тобін (jerseycatholic.org)

Джозеф Тобін вільно розмовляє італійською, іспанською, французькою та португальською мовами. Має досвід служби у Ватикані та на керівних посадах в американській церкві. Вважається більш прогресивним у своїх переконаннях через свою прихильність до ЛГБТК+ спільноти.

Жозе Толентіно Мендонса, 59 років (Португалія)

Фото: Жозе Толентіно Мендонса (Getty Images)

Відомий як біблійний вчений і педагог. Також кардинал є префектом Дикастерії з питань культури та освіти.

Крістобаль Лопес Ромеро, 72 роки (Іспанія)

Фото: Крістобаль Лопес Ромеро (Getty Images)

Кардинал Ромеро нині є архієпископом столиці Марокко - Рабату. Свою роботу присвячує захисту прав мігрантів та розвитку діалогу з мусульманською спільнотою.