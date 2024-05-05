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У Вашингтоні водій в'їхав в огорожу Білого дому та помер

Україна, Неділя 05 травня 2024 18:15
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У Вашингтоні водій в'їхав в огорожу Білого дому та помер Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Біля воріт зовнішньому периметру Білого дому сьогодні, 5 травня, сталась смертельна ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника відділу зв'язків з громадськістю Секретної служби США Ентоні Гульєльмі.

За словами Гульєльмі, наразі рух біля Білого дому перекрито, через роботу американських спецслужб.

"Розслідують аварію зі смертельним наслідком, що сталася біля воріт зовнішнього периметру Білого дому. Загрози або наслідків для громадської безпеки немає, і наша попередня заява наведена нижче", - сказав він.

Що сталось

Близько 22:30 у суботу за місцевим часом водій авто на високій швидкості в'їхав у зовнішню огорожу Білого дому.

"Були застосовані протоколи безпеки, поки службовці забрали автомобіль і намагались надати допомогу водієві, якого оголосили загиблим", – додали в Секретній службі.

Зазначається, що водій помер від отриманих травм.

ДТП в Україні

Нагадаємо, 26 квітня в Україні сталась масштабна аварія за участі п'яного чиновника. Глава Броварської РВА Володимир Майбоженко в'їхав в натовп на пішохідному переході в Броварах.

В результаті аварії постраждало 4 людини, серед них - дитина. Двоє з них перебували у тяжкому стані.

Детальніше про аварію та про те, що відомо про голову РВА в Броварах, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Український президент Володимир Зеленський оперативно відреагував на ситуацію та підписав розпорядження про звільнення Майбоженка.

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