ДТП в Броварах: Зеленський звільнив Майбоженка

Український президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення глави Броварської РВА Володимира Майбоженка, який вчинив ДТП з чотирма постраждалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Сьогодні, 27 квітня, український президент підписав розпорядження №46/2024-рп, згідно з яким, Майбоженка буде звільнено з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації''.

ДТП в Броварах

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, Майбоженко в'їхав в натовп на пішохідному переході в Броварах. В результаті аварії постраждало 4 людини, серед них - дитина. Двоє з них нині перебувають у тяжкому стані.

Майбоженко на місці ДТП пройшов перевірку на стан алкогольного сп'яніння, під час якої драгер показав, що водій мав 2.31 проміле, при максимально допустимих 0.2.

Детальніше про аварію та про те, що відомо про голову РВА в Броварах, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що голові РВА вже обрали запобіжний захід.

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