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ДТП у Броварах за участі голови РДА: у якому стані постраждалі

Бровари, Субота 27 квітня 2024 12:07
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ДТП у Броварах за участі голови РДА: у якому стані постраждалі Фото: стало відомо про стан постраждалих внаслідок ДТП у Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Четверо осіб постраждали внаслідок ДТП у Броварах за участі голови РДА Володимира Майбоженка. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.

Як зазначається, четверо постраждалих перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

"Двоє чоловіків у тяжкому стані. В обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", - йдеться у повідомленні.

Постраждала дівчинка та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча, рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, а у мами - струс, переломи і травма грудної клітини.

Що відомо про ДТП

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах під Києвом сталася ДТП за участі голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка.

Як відомо, Майбоженко був у стані алкогольного сп'яніння та збив людей на пішохідному переході. Драгер показав, що в організмі чиновника було 2.31 проміле алкоголю.

Внаслідок аварії постраждали четверо осіб, серед них дитина 2,5 роки.

Місцева влада вже заявила, що Майбоженка звільнять з посади. Що відомо про скандального чиновника - у матеріалі РБК-Україна.

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