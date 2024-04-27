ДТП у Броварах за участі голови РДА: у якому стані постраждалі

Фото: стало відомо про стан постраждалих внаслідок ДТП у Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Четверо осіб постраждали внаслідок ДТП у Броварах за участі голови РДА Володимира Майбоженка. Двоє з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.

Як зазначається, четверо постраждалих перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування. "Двоє чоловіків у тяжкому стані. В обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми", - йдеться у повідомленні. Постраждала дівчинка та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча, рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, а у мами - струс, переломи і травма грудної клітини.