ua en ru
Вс, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Вашингтоне водитель въехал в ограждение Белого дома и умер

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 18:15
UA EN RU
В Вашингтоне водитель въехал в ограждение Белого дома и умер Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

У ворот внешнему периметру Белого дома сегодня, 5 мая, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя отдела по связям с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми.

По словам Гульельми, сейчас движение возле Белого дома перекрыто из-за работы американских спецслужб.

"Расследуют аварию со смертельным исходом, которая произошла у ворот внешнего периметра Белого дома. Угрозы или последствий для общественной безопасности нет, и наше предварительное заявление приведено ниже", - сказал он.

Что случилось

Около 22:30 в субботу по местному времени водитель авто на высокой скорости въехал во внешнее ограждение Белого дома.

"Были применены протоколы безопасности, пока служащие забрали автомобиль и пытались оказать помощь водителю, объявленному погибшим", - добавили в Секретной службе.

Отмечается, что водитель скончался от полученных травм.

ДТП в Украине

Напомним, 26 апреля в Украине произошла масштабная авария с участием пьяного чиновника. Глава Броварской РВА Владимир Майбоженко въехал в толпу на пешеходном переходе в Броварах.

В результате аварии пострадали 4 человека, среди них - ребенок. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

Детальнее об аварии и о том, что известно о главе РВА в Броварах, можно узнать в материале РБК-Украина.

Украинский президент Владимир Зеленский оперативно отреагировал на ситуацию и подписал распоряжение об увольнении Майбоженко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Россияне ударили по Харькову тремя бомбами: появились фото с места обстрела
Россияне ударили по Харькову тремя бомбами: появились фото с места обстрела
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках